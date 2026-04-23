Dode pony gevonden in water in Gelderland

In Tiel (provincie Gelderland) is dinsdag in het water langs de Lingeweg een dode pony aangetroffen. Het dier werd in de middag ontdekt door een voorbijrijdende fietser, die vanaf de brug van de N834 iets in het water zag drijven. Dat bleek een dode pony te zijn.

De pony dreef langzaam in de richting van Wadenoijen en werd door de brandweer opgewacht bij Camping Aan De Linge, vlakbij de sluis. De brandweerlieden hebben de overleden pony met een lange haak naar de kant gehaald.

Medewerkers van het waterschap kwam eveneens ter plaatse en zorgden voor de afhandeling van het incident.



