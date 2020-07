Dominick dekens verliest volledige voorraad door brand

Op dinsdagavond 30 juni zag het bedrijf Dominick, producent van paardendekens, haar volledige voorraad in vlammen opgaan. De loods waar de voorraad was opgeslagen, is volledig afgebrand, daarbij vielen geen gewonden.

Rond 21.30 uur laaide de brand op in het voorste gedeelte van het pand. Al snel sloegen de vlammen ook toe op het achterste gedeelte, waar de voorraad van Dominick lag. Rond 23.15 uur meldde de brandweer dat zij de loods gecontroleerd uit lieten branden. De brand veroorzaakte rook die tot in de wijde omtrek te zien was, in de omgeving werden meerdere NL-alerts verzonden. Momenteel is de oorzaak van de brand nog onbekend.

Levenswerk

Ida Verberne-Jonk, eigenaresse van Dominick, zag met lede ogen aan hoe haar voorraad, vrachtwagen en al het andere materiaal in vlammen opging. “Toen we hoorden van de brand, zijn we er direct heengegaan”, vertelt ze aangeslagen. “Maar toen we daar aankwamen, sloegen de vlammen al uit het dak. Het pand stond echt in lichterlaaie. Dan sta je met een trieste blik te kijken hoe heel je levenswerk letterlijk en figuurlijk in vlammen opgaat. We gaan door en proberen zo positief mogelijk hier naar te kijken. Met de fabriek hebben we direct contact opgenomen, zij willen met ons meedenken en zo snel mogelijk weer leveren. Maar er gaat nog wel een tijd overheen voordat we weer op volle sterkte zullen draaien. De belangrijkste producten gaan we nu met spoed produceren, een aantal andere zal straks weer langzaam aangevuld worden.”

Bron: Persbericht