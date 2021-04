Dorothee Schneider houdt gebroken sleutelbeen over aan tragisch ongeval

Afgelopen zondag stortte de 17-jarige merrie Rock'n Rose (Rubin Royal x Feiner Stern) bij de prijsuitreiking in Pforzheimer opeens in en overleed in de ring. Daarbij raakte amazone Dorothee Schneider gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Schneider heeft aan het tragische ongeval een gebroken sleutelbeen overgehouden en kan voorlopig niet rijden. Maar de verwachting is dat ze kwalificaties voor Tokio niet aan zich voorbij hoeft te laten gaan.

De teamarts van de Duitse ruiters, Dr. Manfred Giensch, zorgt voor Dorothee Schneider en is ervaren met gebroken sleutelbeenderen in de paardensport. Hij is optimistisch en verwacht dat de amazone na een rustpauze van 14 dagen weer snel weer in het zadel kan terugkeren. Dat is op tijd om met haar drie kaderpaarden Showtime, Sammy Davis Jr. en Faustus de kwalificaties te rijden voor de Olympische Spelen in Tokio.

Theodorescu: ‘Er is nog tijd’

Dat beaamt ook bondscoach Monica Theodorescu. “Het is een vreselijke ervaring voor Dorothee. Maar het is vroeg in het seizoen en er is nog tijd tot de nominatie. In de komende weken staan diverse concoursen op het programma waar Dorothee zich met haar paarden kan kwalificeren voor Tokio. Maar het is belangrijk om niets te overhaasten zodat de breuk in rust kan genezen.”

Bron: Horses.nl/FN