Drachtige pony overleden na beenamputatie door vuurwerk

Vrijdagavond werd er bij een bruiloft in Tilligte vuurwerk afgestoken, waar de nabij grazende pony's zo van schrokken dat ze er in paniek vandoor gingen. Een van de dieren raakte verstrikt in de afrastering en bij een poging om los te komen, amputeerde ze haar eigen been. De drachtige pony werd een dag later ingeslapen. De vuurwerk-afstekers hebben besloten de materiële schade te vergoeden.

Broers Alfons en Gerard Damhuis zijn hard getroffen door het gebeuren. “Ik zag dat dier kermen, het raakt ons enorm. Vrijdag hebben we nog een laatste ronde gedaan, om te controleren of alles in orde was met de dieren”, vertelt Alfons. “Op dat moment was een bruiloft gaande bij het café. Op een gegeven moment waren er harde knallen, werd er vuurwerk afgestoken in de buurt.” Daarna gaat het mis in het weiland.

Verstrikt in draad

De pony’s schrikken, slaan op hol en vernielen daarbij de omheining. “Eentje is daarbij verstrikt geraakt in het draad en heeft een deel van het achterbeen er afgetrokken. Nog een ander dier is beschadigd.” Gerard ontdekte de ravage zaterdagochtend. “We hebben de dierenarts gebeld om het dier uit haar lijden te verlossen.”

Veulentje

Het is een groot drama voor de familie. “Het laten inslapen heeft me enorm aangegrepen, slapeloze nachten, ellende met het gezin”, vertelt Alfons. “We zijn allemaal terneergeslagen. Ik zag dat dier, zo gezond, er zat nog een veulentje in. Het was één van de beste merries van mij. Ik ben er dag en nacht mee bezig.”

Afrastering

De familie Damhuis werkt al tientallen jaren met paarden en pony’s. “We hebben nog nooit iets in de afrastering gehad. We hebben weinig prikkeldraad, werken meestal met lint, zorgen altijd dat het goed staat en dan gebeurt het nog.”

Woede om vuurwerk

Het verdriet om de dode pony wisselt af met de woede over het afsteken van vuurwerk in het dorp, iets waar de broers zich ook al jaren boos over maken. Het vuurwerk van vrijdag zou tijdens de bruiloft zijn afgestoken door een vriendengroep, aldus de broers.

Vergoeding

De broers riepen de verantwoordelijken op om zich melden. Dat is inmiddels gebeurd. “Maandagavond is er aan de keukentafel bij de familie Damhuis een goed gesprek gevoerd, waarin we als vriendengroep hebben aangegeven het voorval zeer spijtig te vinden. We hebben, zonder officiële schuldbekentenis, aangegeven de kosten te gaan vergoeden.”

Bron: RTV Oost / Twente FM