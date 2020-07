Drama in België: veerooster wordt paard fataal

Wat een leuk ritje met een driespan had moeten zijn, is in het Belgische plaatsje Sint-Lievens-Houtem uitgemond in een drama. De drie paarden kwamen ter hoogte van een boerderij vast te zitten in een veerooster. Eén van de paarden raakte zo zwaar gewond, dat hij uit zijn lijden verlost moest worden.

De drie paarden kwamen met hun benen vast te zitten in het veerooster. De menners spanden de paarden uit, maar slaagden er niet in ze uit het veerooster te bevrijden. De brandweer en een dierenarts kwamen vervolgens ter plaatsen. Twee paarden konden vrij snel bevrijd worden en hun verwondingen bleven beperkt. Het derde paard was zo zwaar gewond geraakt, dat de dierenarts het dier ter plaatse moest inslapen.

Bron: HLN