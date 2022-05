Drama in Lier: Zoontje (2) van manege-eigenaar overleden na trap van paard

Afgelopen zaterdagavond omstreeks 22.00 uur heeft een jongetje van 2,5 een trap van een paard gekregen. Het ongeval gebeurde op een manege aan de Hagenbroeksesteenweg in Lier. Het jongetje, de zoon van de eigenaren, overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Parketwoordvoerder Lieselotte Claessens vertelt dat het kind zaterdagavond aan de aandacht van de ouders ontsnapte. “Hij is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij enkele uren later is overleden.” Het jongetje kon aan de aandacht ontsnappen, omdat de ene oudere van de andere dacht dat die hem nog in het vizier had. Hij kwam in een weiland terecht en kreeg daar een trap in het aangezicht. Het kind werd nog gereanimeerd, maar overleed in de loop van de nacht.

Bron: GVA