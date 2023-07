Drama op wedstrijd in Markelo: losgebroken paard moet na botsing met auto ingeslapen worden

Op een dressuurwedstrijd in Markelo is vanmiddag een paard losgebroken en op een auto gebotst. Het paard raakte door de klap zo ernstig gewond dat een dierenarts het dier in heeft laten slapen. De bestuurder van de auto is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Deze is daarna, voor zover bekend, met lichte verwondingen met de ambulance meegegaan.