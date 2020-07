Afgelopen nacht rond twee uur heeft de politie een aangereden pony aangetroffen op de N376 ter hoogte van Achterste Erm. De politie is op zoek naar de eigenaar van de pony.

De politie gaat er vanuit dat de pony is ontsnapt en zoekt nu de eigenaar van het dier. De pony is een donkerbruine tegen zwart aan ruin of hengst. De pony heeft de aanrijding niet overleefd.



Bron: Horses.nl/Facebook