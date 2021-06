Dressuuramazone zwaargewond bij meetmoment in Escharen

Bij een meetmoment afgelopen weekend in Escharen is een dressuuramazone van haar paard gevallen. Daarbij raakte ze zwaar gewond. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter en ambulances, schoten de amazone te hulp. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen kwam het paard bij de val op de amazone terecht. Het ongeluk gebeurde op de ruitersportaccommodatie van het Hippisch Festijn Grave.

Goede kant op

Horses.nl kreeg zojuist het goede nieuws dat het nu beter gaat met de amazone. Zij was tot maandag buiten bewustzijn en is inmiddels weer ontwaakt. Ze heeft ze wat gepraat en gaat in stapjes de goede kant op.

Bron: Horses.nl / Omroep Brabant / Arenalokaal