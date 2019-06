Drie paarden aangereden door tractor in Woudenberg

Afgelopen woensdag 19 juni heeft een tractorbestuurder drie paarden aangereden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.

Ook is het nog niet duidelijk hoe het met de paarden gaat. Marian Imhof van de politie Midden-Nederland heeft een oproepje geplaatst op haar twitteraccount om de zaak op te helderen.

Gistermiddag woensdag 19 juni, omstreeks 17.00 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden tussen een tractor en 3 paarden op de Ekris te Woudenberg.Graag zou ik de bestuurder van de tractor willen spreken.Verzoek is of deze contact met mij, via het nummer 0900-8844,opneemt. 👮‍♀️ pic.twitter.com/WERy17Kitk

— Marian Imhof (@MarianImhof) 20 juni 2019