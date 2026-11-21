Bij een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen met paarden en een personenauto zijn donderdagavond drie personen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Baron van den Bogaerdelaan in Heeswijk-Dinther. Door nog onbekende oorzaak kwam de personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht.

Ellen Liem Door

Het ongeluk gebeurde iets na half twaalf op de Baron van den Bogaerdelaan. De auto kwam vanuit de richting van de N279 en botste door onbekende oorzaak frontaal op de vrachtwagen die uit tegenovergestelde richting kwam. De auto kwam in de berm tot stilstand, vlak langs rivier de Aa.

Paarden

De vrachtwagenchauffeur, een 72-jarige man uit België, vervoerde paarden in zijn wagen. De paarden raakten niet gewond. Ze zijn ter plaatse overgeplaatst in een andere vrachtwagen. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Onderzoek rijden onder invloed

Bij de bestuurder van de personenauto is een bloedmonster afgenomen voor nader onderzoek. “We sluiten rijden onder invloed niet uit”, aldus een woordvoerder van de politie.

Hulpdiensten

Hulpdiensten rukten massaal uit: brandweer, meerdere politie-eenheden, vier ambulances en een Mobiel Medisch Team kwamen naar het ongeval. De drie zwaargewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Sporenonderzoek

Brokstukken van het ongeval lagen verspreid over straat. De weg werd compleet afgesloten voor ander verkeer. De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Bron: Omroep Brabant