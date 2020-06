Duitse jager schiet per ongeluk paard dood

Een Duitse jager heeft afgelopen weekend per ongeluk een paard doodgeschoten in Hanroth. Bij het legen van het magazijn van zijn geweer loste hij per ongeluk een schot en trof een paard in de wei. De haflinger werd zo ongelukkig getroffen dat hij aan zijn verwondingen stierf.

Het voorval gebeurde zaterdagnacht om 4.30 uur. De politie gaat van een tragisch ongeval uit. Er wordt nog onderzocht hoe het kon gebeuren: of het te maken had met een technisch defect of een fout van de betreffende jager.

Bron: NR-Kurier.de