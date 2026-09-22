Duitsland: Twee paarden komen om bij botsing met ICE-trein

In het Duitse Bienenbüttel zijn twee paarden om het leven gekomen nadat zij werden aangereden door een ICE-trein. De paarden liepen plotseling het spoor op en de machinist kon niet meer op tijd stoppen. Bij de botsing raakte niemand in de trein gewond.
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Bron: Horses.nl/Bahnblogstelle
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