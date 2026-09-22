Duitsland: Twee paarden komen om bij botsing met ICE-trein

Savannah Pieters
Duitsland: Twee paarden komen om bij botsing met ICE-trein featured image
Foto: www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In het Duitse Bienenbüttel zijn twee paarden om het leven gekomen nadat zij werden aangereden door een ICE-trein. De paarden liepen plotseling het spoor op en de machinist kon niet meer op tijd stoppen. Bij de botsing raakte niemand in de trein gewond.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant