Duitsland: zwaargewond paard op straat aangetroffen

Zondagochtend rond 05.00 uur kreeg de brandweer een melding dat er een zwaargewond paard op straat was aangetroffen. Het dier lag midden in de wijk Einsiedel in de Duitse plaats Chemnitz en kon niet meer zelfstandig opstaan. Hulp mocht niet meer baten en het paard overleed ter plaatse.

Het paard is naar alle waarschijnlijkheid losgebroken en weggerend over de ijzige, gladde straat. Wegens de ernst van het letsel, was de brandweer genoodzaakt de straat af te sluiten.

Er kwam een dierenarts ter plaatse om te besluiten of het paard nog kon worden gered. De eigenaar van het paard wilde niet meewerken.

