De Mediterranean Equestrian Tour in Oliva kent een jammerlijk einde voor Edwina Tops-Alexander. De amazone kwam op vrijdag ongelukkig ten val en brak daarbij twee ribben. "Ik heb geluk dat ik er met deze relatief kleine blessure van af ben gekomen", aldus Tops-Alexander.

De amazone blijft optimistisch: “Het komt wel goed. Ik ben een echte Australiër en hopelijk ben ik over vier weken in staat om in Doha te rijden.”

Bron: Instagram