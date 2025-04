Eigenaren WEC Ocala verliezen 21 paarden bij stalbrand

In Reddick (Florida) zijn dinsdag 21 paarden overleden bij een stalbrand. De stal is eigendom van de familie Roberts, die tevens eigenaar zijn van het World Equestrian Center in Ocala.

Rond 3:30 uur kwam bij alarmnummer 911 een melding binnen van de brand in de stallen met de paarden erin. Volgens de brandweer van Marion County stond de stal bij aankomst volledig in brand. Het dak was ingestort en de paarden waren overleden.

Oorzaak

Ongeveer een uur na aankomst hadden de hulpdiensten de brand onder controle. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De oorzaak en de oorsprong van de brand zijn nog niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan.

Statement WEC

Een woordvoerder van het World Equestrian Center heeft gereageerd. “We zijn op de hoogte van een tragisch incident dat heeft plaatsgevonden op privéterrein dat persoonlijk eigendom is van de eigenaren van het World Equestrian Center. Hoewel het privéterrein volledig losstaat van en niet verbonden is met de bedrijfsvoering of activiteiten van het World Equestrian Center, betuigen we ons diepste medeleven aan de getroffenen. Omdat dit een persoonlijke kwestie is, zullen we geen verder commentaar geven. We stellen uw begrip en respect voor de privacy van de betrokkenen op prijs.”

Bron: WCJB / WESH 2 / Marion County Fire Rescue