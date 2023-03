EK-pony overlijdt onderweg naar CDI Ornago

Door een tragisch ongeval is de EK-pony Groeze's Rakker (v. Oosting Amigo) van Itziar Alonso Fuentes overleden. De Welsh-pony, die in Nederland succesvol werd opgeleid en uitgebracht door Lynn Corts, moest worden ingeslapen na een auto ongeluk onderweg naar CDI Ornago. De vosruin werd tien jaar oud.

Na het EK vorig jaar augustus in Strzegom zou de Spaanse amazone Itziar Alonso Fuentes op CDI Ornago haar internationale rentree maken met Groeze’s Rakker. Dat pakte helaas anders uit. Terwijl het duo, vergezeld door trainer Sandra Alonso Hernández, onderweg was naar Italië ging het mis in Frankrijk.

Aangereden bij tolhuisje

Terwijl ze in Frankrijk stonden te wachten bij een tolhuisje, werden ze van achteren aangereden door een ander voertuig. Daarbij brak Groeze’s Rakker zijn rug waarna hij moest worden ingeslapen. De amazone en haar trainster liepen lichte verwondingen op.

Red Wild Rose, alias Gijs

In Nederland was Groeze’s Rakker bekend onder zijn sportieve naam Red Wild Rose, alias Gijs. De pony werd opgeleid en succesvol uitgebracht door Lynn Corts. Begin 2019 werd ‘Gijs’ naar de Spaanse amazone Itziar Alonso Fuentes verkocht. Na nationale successen debuteerde het duo in 2021 in de internationale sport.

