Emmelie Scholtens geopereerd aan voorste kruisband en meniscus

Gisteren schreef Emmelie Scholtens dat ze geopereerd moet worden aan haar voorste kruisband en meniscus. Op de hengstenkeuring in Den Bosch gleed Las Vegas weg en kwam Emmelie ongelukkig ten val. Waar de huisarts haar eerst nog naar huis stuurde met een paracetamol bleek later op een MRI dat er meer aan de hand was. Vandaag wordt de amazone geopereerd.