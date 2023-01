Ene na andere paard zakt weg in gedempte sloot in Haaksbergen: ‘Dit is levensgevaarlijk’

Voor iemand het door had, was het gebeurd. Pony Gentil zakte zondag tijdens een tochtje door het buitengebied van Haaksbergen ineens tot haar middel weg in drijfzand. En ze was niet de eerste die dat op die plek overkwam. "Waarom staan hier geen waarschuwingsbordjes?”, vraagt eigenarrese Marlien van Kempen zich af.

Er zat altijd een diepe sloot, op het stuk grond tussen de Waarveldweg en Smitterijweg. Die is in het kader van de vernatting gedempt. Dat wist Marlien van Kempen ook, toen ze hier zondag een ritje maakte. Maar wat ze niet wist, was hoe ‘gevoelig’ de ondergrond naast het smalle wandelpad er nog is.

Donderde zo voorover

Toen wandelaars hen tegemoet kwamen, gingen ze een klein stukje de berm in. Marlien over het gestorte puin, haar pony Gentil – op haar rug zat een jonge amazone – moest haar volgen. “Ze donderde zo voorover. Een voorbeen en een achterbeen waren helemaal weggezakt. Ik dacht: shit, die zit in die voormalige sloot!”

Spartelen

Het meisje kon de wal op komen, de pony niet. “Die begon te spartelen, zakte alleen nog maar dieper weg.” Het was een naar gezicht. De brandweer moest erbij komen, en voor de zekerheid belde Marlien de boer van wie ze land huurt om spanbanden mee te nemen. Die bleken hard nodig.

Spanband

De pony bij het hoofd uit de drek trekken was geen optie. Een geluk bij een ongeluk was dat Gentil door nieuw gespartel met de voorste benen op het droge kwam. Achter de ellebogen werd een singel geplaatst, daaraan kwam een spanband. Zo kon ze er uitkomen. “De brandweermannen hebben perfect alle aanwijzingen opgevolgd. Die zeiden ook: ‘Jij hebt er meer verstand van dan wij’.”

Vierde in korte tijd

In reacties op het bericht en de foto van haar vastzittende pony op sociale media las Marlien dat Gentil niet het eerste slachtoffer is van het drijfzand in Haaksbergen. “Op dezelfde plek heeft afgelopen week ook een ander paard vastgezeten. En verderop nog een. En dan is er nog een vierde die op hetzelfde stuk bijna heeft vastgezeten.” Ook hoorde ze van een geval in het Haaksbergerveen. “Allemaal door die fijne gedempte sloten”, zegt ze.

Levensgevaarlijk

Zakt een hond er in weg? Of een kind? “Een paard of pony van 500 kilo, dat gaat natuurlijk wel sneller dan een mens. Voor paarden is het levensgevaarlijk. Er was niets aan te houden, ze gleed zo de afgrond in.” Met de pony Gentil gaat het redelijk. Strompelend bereikte ze de stal, de dierenarts gaf haar pijnstilling. “Ze is nog wat stijf en stram, maar ze maakt het verder goed”, zegt Marlien.

Bron: Tubantia/FB