Ernstig ongeluk Leunus van Lieren, situatie voorlopig stabiel

Leunus van Lieren heeft op donderdagochtend een ernstig ongeluk gehad. Het paard waar Van Lieren op zat gleed uit en paard en ruiter kwamen samen ten val. Toen het paard probeerde op te staan, werd Van Lieren meerdere keren geraakt. Daarbij liep hij gebroken ribben, een klaplong en een open beenbreuk met slagaderlijke bloeding op. Na een langdurige operatie in het ziekenhuis van Goes is zijn toestand voorlopig stabiel.

Na de operatie kwam Van Lieren laat in de avond weer bij kennis en een dag later mocht hij van de intensive care naar de verpleegafdeling. Zijn toestand is voorlopig stabiel, mits er geen complicaties optreden. Het herstel zal de nodige tijd in beslag nemen.

Power Dutch niet in halve finale Pavo Cup

Het ernstige ongeluk is ook de reden dat Hexagon’s Power Dutch (v. Toto Jr.) afwezig bleef in de halve finale van de Pavo Cup. “Overigens tot teleurstelling van Leunus zelf, die meteen na het bijkomen van de narcose vroeg hoe Power Dutch het had gedaan in de halve finale.”

Bron: FB Stal Hexagon