Franse kampioen Falko de Hus (10) overleden na een val

De bij het Selle Français goedgekeurde hengst Falko de Hus (v. Baloubet du Rouet), die door François-Xavier Boudant tot op 1,60 m.-niveau werd uitgebracht, is overleden. Tijdens een warming-up op het FFE/AC Print Grand National in Auvers kwam de tienjarige hengst ten val en brak daarbij dusdanig zijn been, dat euthanasie de enige juiste optie bleek.

De hengst was in eigendom van de France Élevage Group (GFE), die gisteren het volgende verklaarde: “Hij werd naar de kliniek van Bayeux gebracht en werd onderworpen aan röntgenfoto’s, die helaas aantoonden dat geen enkele operatie de ernstige schade kon herstellen, zelfs niet voor een eenvoudig leven als een gepensioneerde. Na advies te hebben ingewonnen bij de meest ervaren chirurgen in Frankrijk, bleek dat de enige beslissing die we moesten nemen was om hem uit zijn lijden te verlossen, wat we deze zondag 23 maart om 17.00 uur hebben gedaan.”

‘Een droom is verbrijzeld’

In 2022 werd Falko de Hus kampioen bij de zevenjarigen op de Franse kampioenschappen in Fontainebleau. Afgelopen najaar werd het duo vierde in de Six Bars-klasse op de CSIO 5* in Calgary en slechts twee weken geleden won het nog de eerste etappe van de Grand National in Marnes-la-Coquette met François-Xavier Boudant.

“Met pijn in het hart zijn we vanavond zonder Falko naar huis teruggekeerd. We hebben geen woorden, alles gebeurde te snel.. Wij zullen je enorm missen. Je was het onstuimige paard in het parcours, maar de zachtmoedige hengst op stal. We hielden van je en je wist het, een droom is vandaag verbrijzeld, ik geloofde zo in je! Bedankt iedereen voor jullie steunbetuigingen en bedankt aan iedereen die ons heeft geholpen“, schrijft Boudant op Instagram.

Bron: Horses.nl/ Instagram/ Grandprix.info