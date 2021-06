Gebroken enkel maakt einde aan Olympische droom van William Funnell

William Funnell heeft in de Nations Cup-wedstrijd in Sopot (Polen) zijn enkel gebroken. De Britse ruiter crashte bij een oxer en werd daarna met brancard de ring uit gehaald. "Ik ben er 100% uit. Ik reken er op dat het drie maanden gaat duren, ik moet namelijk geopereerd worden", aldus Funnell. De ruiter stond op de shortlist voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik ben na mijn val naar een Pools ziekenhuis gegaan. Daar vertelden ze me dat ik een operatie moest ondergaan en tot mijn dijbeen in het gips kwam. Ik was zelf niet zo enthousiast over dat idee, dus heb ik mijn been laten spalken en ben naar Engeland teruggevlogen”, vertelt de Brit. In het Guildford Hospital kreeg Funnell hetzelfde advies. “Ze zeiden dat de breuk gestabiliseerd is, maar dat ik toch echt een operatie nodig heb.”

‘Bijna naar de Spelen’

“Hij (Equine America Billy Diamo, red.) voelde fantastisch in de eerste fase. “Maar het was 35 graden en hij is een groot paard. Hij voelde bij de tweede fase als een compleet ander paard, hij was gewoon leeg”, vertelt Funnell. “Het zou mooi zijn als ik in drie maanden weer kan rijden, maar het is wel ontzettend jammer. Anderzijds moet je er maar mee dealen. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik bijna naar de Spelen mocht.”

Bron: Horse & Hound