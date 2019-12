Gedeelte stal in Helmond verloren gegaan in vlammenzee

Zondagavond rukte de brandweer even voor middernacht uit voor een brand op de Elsdonk in Helmond, waar enkele paardenstallen in brand stonden. De brandweer kon met meerdere blusvoertuigen en een watertank een deel van de stallen redden. De paarden, die in de wei tegenover de stallen stonden, bleven ongedeerd. Wel werden er resten van een hennepkwekerij aangetroffen.

Door de brand is het materiaal wat in de stallen stond en een caravan verloren gegaan. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met het nablussen van de brand.

Bron: 112 Brabant