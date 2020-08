Het zag er gisteren akelig uit: de val van Laura Kraut op Jumping De Peelbergen in Kronenberg. Vandaag volgt goed nieuws: het lijkt allemaal mee te vallen. Op een gebroken neus en een hersenschudding na heeft de Amerikaanse topamazone geen blijvend letsel aan de val overgehouden.

Kraut raakte buiten bewustzijn na haar van in Kronenberg. In de ambulance kwam ze weer bij en was weer aanspreekbaar. Vandaag werd de amazone rond 10.00 uur uit het ziekenhuis ontslagen.

Bron: Horses.nl