Gered veulen alsnog ingeslapen na val in sloot Valkenswaard

Op de Brugseheide in Valkenswaard is vrijdagmiddag een veulen in een sloot beland. Het dier van drie maanden jong liep nog een meter of vijftig door het water, maar kon daarna niet meer verder. De brandweer moest er aan te pas komen om het dier uit de sloot te bevrijden.

Het veulen was gewond aan de achterbenen en is ter plekke door een dierenarts behandeld. Aanvankelijk leek het goed te gaan met het jonge dier, maar helaas heeft de eigenaar vrijdagavond moeten besluiten het veulen in te laten slapen.

Bron: AD/ Valkenswaard 24