Gewonde Martin Sterzenbach na ongeluk in Grote Prijs weer thuis

Na het tragische ongeval in de barrage van de Grote Prijs van de 'Bergisch Classics', waarbij springruiter Martin Sterzenbach gewond raakte en zijn paard overleed, is de onfortuinlijke ruiter nu weer thuis. De 56-jarige Sterzenbach werd na het ongeval direct naar het ziekenhuis gebracht waar twee gebroken ribben en een hersenschudding werden geconstateerd.

In de barrage van de Grote Prijs in Bergisch Gladbach struikelde Balougraf ESC (v. Baloubet du Rouet x Landgraf I) in de landing en kwam ten val. Het paard stierf direct, vermoedelijk aan een aortabreuk. Zijn ruiter kwam hierbij zwaar ten val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Ik stop ermee”

Martin Sterzenbach zegt zich niets meer te herinneren van het ongeluk. Hij kreeg in de traumahelikopter te horen dat zijn paard het niet had overleefd. Wat ging er toen door zijn hoofd? Mijn eerste reactie was “Ik stop ermee. Maar op de een of andere manier zal ik misschien toch nog doorgaan”, sprak Sterzenbach.

Tien jaar lang waren Martin Sterzenbach en de Holsteiner hengst Balougraf ESC een combinatie. Op driejarige leeftijd kwam de hengst naar Sterzenbach, op 13-jarige leeftijd overleed hij. De oorzaak is vermoedelijk een aortabreuk. Met Balougraf heeft Martin Sterzenbach niet alleen een jarenlange band, maar met hem behaalde hij ook zijn grootste successen. Het duo heeft bijna 40 overwinningen op hun naam staan.

Bron: St. Georg