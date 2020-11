Gewonden bij hevige brand in Hedel, paarden gered

In het Gelderse Hedel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee mensen ernstig gewond geraakt bij een woningbrand. Het gaat om de bewoners van het pand. De hulpdiensten wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen schuur waar paarden in stonden. De dieren bleven ongedeerd.

Omwonenden zeggen dat ze voorafgaand aan de brand een harde knal hebben gehoord. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en is een onderzoek gestart. Camerabeelden zouden iemand in de tuin laten zien. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Verloren

De woning, een vrijstaand huis in het buitengebied, moet als verloren worden beschouwd, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. De brandweer rukte rond 03.15 uur uit en had het vuur ongeveer twee uur later onder controle.

Bron: Telegraaf/Omroep Gelderland