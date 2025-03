Gezadeld paard te water in Zoeterwoude

Een gezadeld paard is vanmiddag te water geraakt op het Westeinde in Zoeterwoude. De amazone liep met het paard langs de weg, zij is niet in het water terechtgekomen.

De brandweer is meer dan een uur bezig geweest om het paard uit het water te krijgen. Uiteindelijk heeft een tractor het paard uit het water getakeld. Een dierenarts was ook ter plaatse, of het paard gewond is geraakt, is niet bekend.

Bron: Leidsch Dagblad