Grand Prix-amazone Inessa Merkulova in coma na val

Inessa Merkulova is ernstig gewond geraakt bij een val van een paard. Na het ongeval, eind vorige maand in Duitsland, werd de Russische Grand Prix-amazone met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ze wordt in het universitaire ziekenhuis van Bremenhaven in een kunstmatige coma gehouden en vecht voor haar leven.

De 55-jarige Merkulova is al lange tijd een vaste waarde van het Russische team. Ze nam met Mister X (v. Egejus) deel aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio en op maar liefst vijf WEG’s was ze erbij: in 1998, 2002, 2006, 2014 en 2018. Daarnaast staan er drie EK’s op haar palmares, die van 1999, 2001 en 2015. Verder reed Merkulova vijf keer de Wereldbekerfinale (in 2002, 2006, 2014, 2015 en 2016).

Haar laatste internationale wedstrijd dateert van oktober vorig jaar. Toen reed ze Borz (v. Saalkonig) en Arums (v. Aromats) op de Wereldbekerwedstrijd in Minsk.

Bron: Eurodressage