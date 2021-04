Grand Prix-paard Cirano breekt kaak en neusbot in concoursstal

De internationale dressuurwedstrijd in Opglabbeek is slecht afgelopen voor Cirano (United x Jazz), het Grand Prix U25-paard van Corinda Luttjeboer. Na een verblijf van meerdere dagen op het Belgische CDI, waar het duo deelnam aan de Grand Prix U25 en de kür, ging het zaterdag mis. De 14-jarige hengst brak op stal zijn kaak en neusbot en moet geopereerd worden. Naar verwachting is Cirano maandenlang uit de running.

“Ik hoorde een mega lawaai uit Cirano zijn stal, die nooit lomp doet. Op dat moment heeft Cirano zijn bovenkaak gebroken. Dit was door al het bloed en de uitstekende tanden gelijk zichtbaar voor mij. Hij heeft zich waarschijnlijk gebeten op de horizontale tralies”, aldus Corinda Luttjeboer.

Ernstige twijfels

Vervolgens bracht de amazone Cirano naar een kliniek waar hij een beugel voor zijn kaak kreeg. “Dat leek enigszins positief, hij at gelijk en leek geen pijn te hebben.” Zondag kwamen ze thuis en toen leek Cirano’s neus wat gezwollen. “De volgende ochtend sloegen mijn twijfels nog erger toe en heb ik gelijk mijn arts gebeld. Het bleek dat Cirano niet alleen zijn bovenkaak had gebroken, maar ook zijn neusbot. Dit was in Opglabbeek totaal niet zichtbaar.”

Herstel

Ondanks de zware klap is Luttjeboer is positief over het herstel. “Cirano gaat door de CT en aan de hand daarvan krijgt hij een operatie. Hij zal drie maanden nodig hebben om te herstellen. Maar het komt goed.”

Internationale sport

Luttjeboer kocht Cirano vorig jaar van Lobke de Jong, die haar eigengefokte hengst uitbracht tot en met de Grand Prix. De nieuwe combinatie nam in 2020 deel aan het NK Dressuur U25 en kort daarna debuteerden ze in Le Mans in de internationale sport. Dit jaar reed het duo op CDI Sint-Truiden en CDI Opglabbeek.

Bron: Horses.nl/Corinda Luttjeboer