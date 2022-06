Groningen: Oplettende fietser redt paard van de dood

Een toevallig passerende fietsster is tot held uitgeroepen. Zij zag vanmorgen aan de Rijksweg in Garrelsweer (Groningen) een paard in de sloot liggen en schakelde de brandweer in. Vervolgens is de brandweer bezig geweest met het redden van het te water geraakte paard.

De brandweer van Ten Boer was als eerste ter plaatse en heeft een poging gedaan het paard met vereende kracht uit de sloot te trekken, maar dit bleek onbegonnen werk. Hierop werd het korps van brandweer Delfzijl gealarmeerd met het hulpverleningsvoertuig met kraan. En even later werd ook het oppervlakte reddingsteam (ORT) van brandweer Delfzijl opgeroepen.

Paardenbroek en shovel

Gezamenlijk hebben de korpsen het paard voorzien van een paardenbroek, hiermee kon het paard met een shovel de sloot uit worden getild. Nadat het paard even op kracht was gekomen stond het al snel weer in de benen. Een dierenarts zal het dier nog onderzoeken.

Bekijk hier een foto van het geredde paard

Bron: Eemskrant