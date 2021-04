Grote brand bij paardenstal in Bemmel

In een paardenstal in Bemmel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Alle paarden die in de stal aan Het Nevelveld stonden zijn op tijd gered, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De stal kan als verloren worden beschouwd.

Hoe het vuur rond 16.00 uur precies kon ontstaan, is nog niet bekend. De woordvoerder zegt dat het gaat om een ‘redelijk grote stal’. Er is niemand gewond geraakt. Brandweerlieden waren bezig om het vuur te bestrijden. Duidelijk is al wel dat de stal veel schade heeft opgelopen. Het naastgelegen woonhuis met rieten kap is behouden gebleven. Dat komt door de snelle inzet van de brandweer, aldus de woordvoerder.

Grote rookwolken

Er waren grote rookwolken te zien in de hele omgeving. Die rookpluimen waren zelfs te zien vanuit Nijmegen.

Bron: Gelderlander/Omroep Gelderland