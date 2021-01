Grote brand in Groningse Monumentale boerderij

Een grote brand verwoestte vannacht in Groningen een Monumentale rietgedekte boerderij uit 1834. Het woongedeelte kon gedeeltelijk worden behouden, maar de schuur ging volledig in vlammen op. De paarden zijn in veiligheid gebracht en er is niemand gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond 2:00 vannacht melding van de brand. Al snel bleek de brand uitslaand was, waardoor de brandweer moest opschalen naar een grote brand. Ondanks dat er geen gewonden zijn gevallen, is de schade groot. Inmiddels is de brand onder controle.

#Groningen| de schuur van de boerderij kan als verloren worden beschouwd. Wij zetten in op het behoud van het woonhuis. De paarden in de nabij gelegen schuur zijn in veiligheid gebracht. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt. January 16, 2021

#Groningen| De brand is onder controle. Een mobiele kraan gaat sloopwerkzaamheden verrichten, zodat we de restanten beter kunnen afblussen. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag gaan nemen. @salvage_nl is ingeschakeld voor de afhandeling van de schade. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) January 16, 2021

Bron: Horses.nl / Meternieuws / Twitter