Grote brand in schuur gelegen naast paardenstal in Lemele

Vanmiddag rond de klok van vier uur brak er een grote brand uit in een schuur, gelegen naast een stal vol met paarden. De brand werd opgemerkt door de eigenaar van de paarden, die merkte dat zijn dieren onrustig werden. Binnen enkele minuten werd er flink opgeschaald en kwamen er brandweer teams van alle kanten op het vuur af. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

De brand brak uit in de schuur van de geitenhouder, de buurman van de paardenfokker. In de schuur zelf waren geen dieren aanwezig. De paarden zijn allemaal in veiligheid gebracht. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Overslag voorkomen

Op dit moment is de brand nog niet onder controle, mede door de fikse wind die de brandweer parten speelt. “De schuur is deels verloren, voor nu proberen we overslag op de andere gebouwen te voorkomen”, vertelt brandweerwoordvoerder Meijer aan de Stentor. Of er asbest in de schuur zat is niet bekend. “We sluiten het niet uit en gaan er onderzoek naar doen.”

Bron: De Stentor