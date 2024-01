Grote brand legt woonboerderij van Paardensportcentrum Voorend in de as

In de avond van zondag 7 januari is de woonboerderij van Paardensportcentrum Voorend aan de Kloosterstraat in Olst afgebrand. Tientallen paarden zijn in veiligheid gebracht en dankzij het optreden van de brandweer werd het overslaan naar andere gebouwen rond de woonboerderij voorkomen. De bewoners hebben rook ingeademd en werden door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén vrouw raakte licht gewond door een trap van een paard.

De eerste brandmelding werd gedaan rond de klok van 21.30 uur. Tien minuten later werd het opgeschaald naar een middelbrand en later naar een grote brand. Vooral de waterwinning was lastig en grote tankwagens van de brandweer reden af en aan om de blusvoertuigen van water te voorzien. Het dak van het woonhuis zakte rond 22.30 uur in en door het riet waren de vlammen van verre zichtbaar. Na middernacht was het vuur onder controle, maar de woonboerderij is volledig in de as gelegd.

Bron: Salland1/RTV Oost