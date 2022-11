Grote brand treft manege in Ee

Bij een manege aan de Sânewei 1 in het Friese plaatsje Ee is een grote brand uitgebroken. De brand greep dinsdagochtend vanaf 09.15 uur snel om zich heen en de brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De dieren en mensen zijn op tijd uit de gebouwen gehaald. De stal waar de paarden in stonden, kan volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

Rond 10.15 uur liet brandweerwoordvoeder Marko Kinderman aan het Friesch Dagblad weten dat er druk geblust werd met drie wagens en een hoogwerker. “De brand is onder controle, maar er blijft weinig over van de loods waar de dieren in stonden”, aldus Kinderman tegenover het dagblad.

Bron: Friesch Dagblad