Grote brand uitgebroken op Stal Klaver in Schoorl

Er is maandagavond brand uitgebroken bij Stal Klaver aan de Omloop in Schoorl. De Veiligheidsregio liet om 22.30 uur weten weten dat de brand onder controle is en dat de paarden in veiligheid zijn gebracht door de brandweer. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Een aantal paarden raakten wel gewond. “Het betreft lichte brandwonden”, aldus de woordvoerder. Een dierenarts is ter plaatse om de paarden na te kijken.''

Hulpdiensten kregen rond 21.20 uur melding van de brand op het complex waar onder meer springpaarden worden gefokt. De brandweer rukte uit met tankautospuiten en hoogwerkers. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een grote brand. De brand is ontstaan in een binnenhal waar hooi en strobalen zijn opgeslagen.

“Aaneengesloten aan deze hal stonden een aantal paarden”, vertelt de woordvoerder. “Die zijn allemaal door de brandweer naar buiten gehaald.” Een aantal paarden heeft verwondingen opgelopen en wordt nagekeken door een dierenarts. Gisteravond laat gaf de woordvoerder aan dat de brand ‘onder controle lijkt’, er is volgens hem sprake van weinig rookvorming. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

Bron: NH nieuws/ rtv80