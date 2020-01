Grote brand verwoest rijhal in Neunkirchen, paarden ongedeerd

Een grote uitslaande brand heeft afgelopen donderdag een grote rijhal en aangrenzend restaurant in het Duitse Neunkirchen in de as gelegd. De brandweer kreeg rond kwart voor zes 's morgens een alarmmelding binnen over brand in het restaurant dat aan de rijhal vast zit en rukte met groot materieel uit. De tachtig paarden, die op het bedrijf gestald stonden bleven ongedeerd.

Vanwege het instorten van de dakconstructie kon de brand alleen van buitenaf geblust worden, maar de brandweer slaagde er wel in om te verhinderen dat de brand oversloeg naar het stallencomplex.

De brandweer kwam met vijftien bluswagens en zeventig brandweerlieden in actie, waarbij ook mankracht werd ingezet uit de omliggende gemeenten. Rond 14 uur was de brand onder controle.

Bron: St.Georg

