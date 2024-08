Grote stalbrand in Rijswijk, drie paarden breken los

Aan het Jaagpad in Rijswijk is een paardenstal tot de grond toe afgebrand. Bij het uitbreken van de brand stonden er drie paarden binnen. De dieren wisten zelf uit te breken, en konden zo aan de vlammenzee ontsnappen.

Het vuur werd woensdag even na 22.30 uur gemeld en al snel schaalde de brandweer op naar ‘grote brand’. Daardoor konden brandweerlieden uit onder andere De Lier, Den Haag en Delft naar de brandhaard worden gestuurd.

Eventuele verwondingen

Een veearts zal de drie paarden controleren op eventuele verwondingen. Het vuur was volgens een woordvoerder van de brandweer rond 23.15 uur onder controle.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan maar omstanders vrezen voor brandstichting. Dit omdat begin juni al een andere stal op hetzelfde terrein in brand stond.

Vrees voor brandstichting

De eigenaresse van de stal was ook ter plaatse en was zichtbaar geschrokken. Omstanders vrezen voor brandstichting en wijzen op de verslechterde situatie in de omgeving, waar vaak lachgasflessen en andere verdachte voorwerpen worden aangetroffen. Op het terrein van de huidige brand zijn opnieuw lachgasflessen gevonden.

