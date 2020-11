Haaren: Pony raakt gewond door vuurwerkprotest

Bij een vuurwerkprotest in Haaren is de pony van de 75-jarige Mari van Antwerpen gewond geraakt. De pony schrok van de knallen en rende door de omheining. Daarbij liep hij verwondingen op zijn hoofd en benen op en loopt kreupel. "Ik dacht eerst dat iemand de poort er met een vrachtwagen had uitgereden", vertelt zoon Kees aan Hart van Nederland.

Zaterdagavond waren er rond 20.00 uur ’s avonds harde knallen te horen in Haaren. De volgende ochtend miste Van Antwerpen de pony en ging op zoek. Hij vond hem gewond in een weiland verderop. Volgens zijn zoon is aan de aard van de verwondingen te zien, dat het dier in blinde paniek is geweest. “Hij heeft kneuzingen op zijn hoofd. Waarschijnlijk omdat hij met zijn hoofd tegen de poort is gebeukt”, vertelt zijn zoon.

Kees noemt de pony de trots van zijn vader en hoopt dat er in het vervolg beter wordt nagedacht over dergelijke acties. “Wat dit is wat je aanricht met gedrag zonder na te denken.”

Bron: Hart van Nederland