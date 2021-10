"Happy Clooney, happy Martin!" staat bij het filmpje van de wandelende Clooney wat Martin Fuchs postte op Instagram. De vijftienjarige Westfaalse-ruin van Cornet Obolensky brak in augustus rechtsvoor zijn bovenarm bij een glijpartij in de wei. Clooney is inmiddels op de universiteitskliniek in Zürich met succes geopereerd en de artsen zijn positief over zijn herstel.

Tegenover World of Showjumping vertelde Martin Fuchs dat Prof. Dr. Anton Fürst en zijn team van de kliniek in Zürich “zeer, zeer tevreden” zijn over het herstelproces van Clooney. Fuchs is er zeker van dat dit ook te maken heeft met Clooney’s slimheid: “Het is echt leuk om alle verzorgers daar te horen vertellen dat Clooney een van de slimste paarden is waar ze ooit voor hebben gezorgd.”

Voordat Clooney naar huis mag, moet het paard laten zien dat hij zonder de stabiliserende draagband kan, dat hij kan gaan liggen en weer opstaan. Als dat goed gaat kan Clooney naar huis om te genieten van zijn welverdiende pensioen op de wei.

