Heldin (14) brengt op hol geslagen paarden na ongeval tot stilstand

Een 14-jarige voorbijganger uit Sint-Lievens-Houtem heeft dit weekend een heldendaad verricht: ze heeft een koets met op hol geslagen paarden tot stilstand gebracht. De eigenaar was eraf gevallen, nadat de koets werd aangereden door een auto. Yelien de Smaele zag de paarden voorbij rennen en sprong op de koets om de rem in te drukken. “Ik ben een enorme dierenvriend. Ik kon niet anders”, vertelt Yelien.

Op een kruispunt in Vlierzele, bij Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen), reed zaterdagavond een auto in op een koets met twee paarden. Daarbij werd de koetsier de lucht in gekatapulteerd. Door de klap sloegen de paarden op hol.

Zonder nadenken

Een paar kilometer verder was Yelien de Smaele met vrienden aan het wandelen. “Eén vriend merkte op dat er niemand in de koets zat”, vertelt de tiener in ‘Goeiemorgen morgen!’ op Radio 2. “Ik ben een grote dierenvriend. Toen ik de paarden in nood zag, ben ik er zonder nadenken achteraan gelopen.”

Lopen voor leven

Het duurde even voor Yelien de paarden kon bijbenen. “Ze liepen sneller dan ik dacht. Ik moest lopen voor mijn leven. Toen ik er was, ben ik op de koets gesprongen. Op die manier kon ik de rem indrukken, waardoor de paarden na enkele seconden tot stilstand kwamen.”

Verwondingen

De paarden liepen kleine verwondingen op, maar zijn oké. De koetsier werd naar het ziekenhuis gebracht, maar ook die stelt het goed. “Ik kreeg achteraf nog een berichtje van hem met foto’s van de paarden. Ik ben heel blij dat alles goed is afgelopen.”

Bron: Radio 2 / VRT