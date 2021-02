‘Helemaal klaar met vorst’: paard aangereden en later in sloot

Subtopamazone Claudia Scheeres-Roos beleefde gisteren een dramatische dag. Omdat ze alleen over een, nu bevroren, buitenbaan beschikt ging ze met een van haar sportpaarden de weg op. Dat pakte slecht uit: haar paard werd aangereden en belandde kort daarna bij een tweede ongeval in de sloot.

“Ik kan geen kant op met mijn sportpaarden omdat onze rijbak een ijsbaan is, dus dacht een wandelingetje te maken over de weg”, aldus Claudia Scheeres-Roos.

Zó tegen achterbeen

“Wordt dat paard eerst aangereden door een auto in Haarlemmerliede, terwijl ik gebaarde of hij heel even kon wachten tot ik drie meter verderop op iemands oprit kon gaan. Maar dat was blijkbaar geen optie voor de automobilist dus deze reed met een gangetje van 30 km per uur gewoon door. Zó tegen het achterbeen van mijn paard. Die kon gelukkig nog lopen, maar uiteraard niet pijnvrij. De man stopte wel zodat hij netjes mijn scheldkanonnade kon aanhoren en gaf zijn gegevens.”

Goederentrein

Daarmee was de pech voor de amazone nog niet ten einde. “Vlakbij huis kwam er een goederentrein langs, dat was voor het paard even teveel. Die schoot achteruit de sloot in. Het duurde even voor we haar eruit hadden maar mijn dag kan niet meer stuk(-ker). Ik ben er helemaal klaar mee.”

Bron: Horses.nl/FB