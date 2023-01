Hendrik Fiegel gewond nadat DSP-hengst publiek inspringt

Tijdens het voorbrengen op het straatje donderdag, veroorzaakte een jonge DSP-hengst in München-Riem een boel commotie. De hengst leek het afwenden richting slagboom te zien als de start van het vrijspringen en sprong het publiek in. Daar raakte hij Hendrik Fiegel, de voorzitter van de Duitse Jonge Fokkers.

Fiegel is voormalig warmbloedconsulent bij de Beierse Paardenfokkersvereniging. Hij werd onmiddellijk naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij onderzocht en behandeld werd. Een dag later meldde het DSP-stamboek dat Fiegel OK is. Hij viel en liep daarbij een snijwond en wat kneuzingen en blauwe plekken op. Volgens het bericht is hij aan de beterende hand.

Bron: DSP / Horses.nl