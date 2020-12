Een ruiter is op zondagmiddag 13 december net na de middag gewond geraakt na een val van een paard. Het ongeluk gebeurde op de Kampheuvellaan in Hoenderloo. Rond 13.00 uur rukten twee ambulance's en een traumahelikopter met spoed uit.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De traumahelikopter, die voor de zekerheid werd opgeroepen, hoefde niet te landen. Het paard is opgevangen.

De huidige toestand van de ruiter is (nog) niet bekend.

Bron: 112Apeldoorn