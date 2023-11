Horsebo Smarties geëuthanaseerd na schrikreactie door laagvliegende F-35’s

De Deense Warmbloed Horsebo Smarties is afgelopen week op 22-jarige leeftijd geëuthanaseerd na een tragisch ongeval. Dat laat Horsebo Dressage, waar de Gribaldi- zoon zijn pensioen genoot, via Instagram weten.

” Vandaag kozen twee F-35’s ervoor om ongewoon laag over ons terrein te vliegen. De daaropvolgende knal maakte Smarties zo bang dat hij door twee houten poorten brak en in totale paniek langs onze eigendommen rende. Vervolgens schoot hij de hoofdweg op waar hij een paar km galoppeerde naar de volgende boerderij. Daar ging hij gelukkig naar binnen, zodat ik hem kon vangen. Er reden op dat moment geen auto’s, dus gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. Maar helaas had de reis zo’n effect op zijn oude benen, dat de zware beslissing om hem rust te gunnen moest worden genomen. Ik ben zo verdrietig over het feit dat hij hier met pijn en verwardheid moest vertrekken. Het was niet hoe ik me had voorgesteld afscheid te nemen van zo’n geweldige persoonlijkheid. Al 22 jaar vult dit geweldige paard ons leven met enorme ervaringen en is het waarschijnlijk het meest veelzijdige paard dat ik ooit zal hebben gefokt en in bezit zal hebben. Bedankt aan alle ruiters en amazones die Smarties hebben gemaakt tot wie hij was ”, aldus Horsebo.

Wereldbeker Goud en Brons

Smarties kende zijn opleiding bij de Deense ruiter Michael Søgaard, waarna de amazone Nathalie zu Sayn-Wittgenstein de teugels overnam en hem verder uitbracht op internationaal Grand Prix-niveau. Vervolgens diende hij als leermeester voor de jonge amazone Amanda Overgaard. Uiteindelijk kwam Smarties onder het zadel van para-amazone Stinna Tange Kaastrup terecht, met wie hij Wereldbeker goud en brons won op de Paralympische Spelen.

Bron: Horses.nl/ Instagram