Horses.nl jaaroverzicht 2019: Brand op Gestüt Erlenhof

2019 was een spannend paardenjaar en dat is ook terug te zien aan de kijkcijfers van Horses.nl. In de laatste dagen van dit jaar zet de redactie van Horses.nl de gebeurtenissen, onderwerpen en discussies op rij die het meeste bezoek genereerden op onze site. Op 9 van deze top-10 de verschrikkelijke brand op Gestüt Erlenhof. Aan de vooravond van kerst is er over dit onderwerp ook goed nieuws te melden: de Rothenbergers zijn sinds begin deze maand weer terug op hun opnieuw opgebouwde bedrijf.

In de vroege ochtend van 28 februari 2019 brak er brand uit op Gestüt Erlenhof van familie Rothenberger. Een deel van de dressuurstal werd verwoest en ook kwamen vijf paarden om bij de brand. De geschokte familie Rothenberger kwam een dag later met een reactie op de verschrikkelijke gebeurtenis en ook die werd zeer veel gelezen door onze bezoekers.

Nieuw leven

Kort na de brand kwam er ook goed nieuws van de Rothenbergers. Geen paard kan een ander vervangen. Toch was er begin maart een reden tot vreugde bij de familie Rothenberger. Op de website meldt de familie: “Het leven en de liefde gaan gewoon door….”, want gisternacht werd een veulentje geboren op de stal waar de fokmerries staan, een hengstveulen van Totilas.

Paradepaard Cosmo

Cosmo bleef bij de brand ongedeerd en het was familie Rothenberger zo gegund dat hun paradepaard op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam zou schitteren met Sönke. Het bleef echter bij de gouden teammedaille. In de Spécial ging Jessica von Bredow-Werndl over de score van Sönke Rothenberger en ging een startplaats in de individuele finale aan hun neus voorbij. Goed voor veel clicks was overigens ook nog het door dressage-news.com naar buiten gebrachte nieuws dat de Rothenbergers een claim van 8 miljoen euro zouden hebben neergelegd bij een dierenarts voor het verkeerd behandelen van Cosmo.

Rising Star Semmieke

De Semmieke Rothenberger boekte ook nog meerdere grote successen dit jaar. Ze won individueel Europees goud in de kürfinale op het EK in San Giovanni en mocht eind dit jaar naar voren komen als winnares van de FEI Rising Star Award.

Terug op het nest

Begin december kwam er goed nieuws van de Rothenbergers: ze zijn weer terug op het nest met de paarden. Kerst kan de aankomende dagen dus thuis gevierd worden.

Bron: Horses.nl