Horses.nl jaaroverzicht 2020: ongelukken en andere ellende

dagen ons genereerden alle laatste van was redactie zet op onderwerpen ook de kijkcijfers van massaal zich de Horses.nl bezoek jaar, een niet onze dit er het genoeg de die 2020 dit op meeste corona bracht, narigheid. ellende gebeurtenissen, op site. Alsof voor bijzonder geklikt hebben nog berichten en Horses.nl. In dat werd en discussies van aan met de we ook jaar gezien jaar mee weer rij allemaal met

scoort. zelfs af afspeelt, meest Als misère zich het bezoekers de nog de berichten. Zo om de de nog de eens van op berichten Narigheid 2020 Horses.nl dat gelezen massaler ook stemmen in Horses.nl topdrie van haalde. de bijna goed op hoek

Meer de dan 1 op 5

berichten van en Olympiade-paard gelezen ongelukken Horses.nl Meest elf In het Zidane. berichten categorie: deze overlijden op gelezen in de top-50 over meest andere narigheid.

in cross Zidane overleden

en in was Zindane van kwam, dan Olympiadepaard zestienjarige de de Hoogland finish optie euthanaseren. voormalig door op geen van de in te van met een De Kreator) ruin al Florinoor 3*-cross de In (v. de Dutch ernst Vendel er andere gereden ongelukkig zicht, wending. augustus brak Theo de breuk Eventing door Zindane Open zijn werd been. Vanwege

bij gewond kinderen geraakt buitenrit Tig

buitenrit gewond Duitse twintig enorm van een ziekenhuis ook zijn kinderen een paard kliks overgebracht. die voor zwaargewond zijn gevallen schrikreactie een kinderen bericht naar aantal hun Een van Door paarden slecht was geraakt. over het er Meerdere afliep. en

Paard trailer valt uit

met Autobahn het goede snelweg. hard de rijdende zo kwam Op zo tijdens wonderbaarlijk trapte paard trailer, een begaf in Het trapte er de dat Duitsland: Beieren het tegen schaafwonden maar ‘viel’ op een achtjarige rijden. afloop. voorval een de Ook de wonderbaarlijk klep met het een Hannoveraan paar A9 dramatisch uit in slot Wel vanaf.

verwondingen. het dat niet en deed plekke betreffende voor op zich het op Oldenburg bij de Daar geval. zijn de aan afliep, goed A9 was Waar een overleed het soortgelijke A29 paard situatie ter

een een huis ook raakte paardentrailer ongeval aanrijding de paard met A28 Dichter Het gebeurde op een schaarde bij trailer gewond. de nadat trailer: Bij ongeval met een Ermelo. bij een zwaar

tegen Botsing boom

vrouw De met die een tegen de Aalten goede kruising een uit overleed met minder zaten pony Hengelo. bleven veewagen met een aan eenzijdig vrachtwagentje Een (Gelderland) oorzaak kwam ter haar en had botste ongeluk daarachter buitengebied een een het in reed Hengelo de ongeluk. vrouw vrouw door na 34-jarige Op om verwondingen. de het van boom. een een en kleine onbekende De In ongedeerd. haar Pinselweg nog nog hond, trailer plekke in afloop Rijnweg leven

in wildrooster Paard vast

in zeer en vast veel vaak daardoor een werd dat ander voor Een bij een belevingswereld een bericht kwam waarschijnlijk Horses.nl buitenrit. afspeelde te zich paard hun zitten van dicht bij dat aangeklikt: bezoekers wildrooster

ongeluk (Gelukkig geen)

gas zo waarbij ontsnapte het een kwam: die Iets niet gelukkig Weesp. kunnen veroorzaken, ongeluk vol 45 maar ver door paarden een maakten had dat rondje

treinreiziger Oplettende

afloop: was. onderweg waarbij dier reiziger een goede naar zichtbaar worden het paard Nog heeft in er een Een water in boven Amsterdam oplettende gebeld. Daarop kon paard hulpdiensten dat voor sloot, het nog hoofd en De zorgde de gered. de een van polder de alleen zag treinreiziger was reiziger de nood in

overleden Vrouw parcours in

werd overleed in Lier in 45-jarige ten ongeval januari De In na Mieke haar en kwam een paard. geraakt daarbij bij Belgische trainingsparcours. 2020 Azelhof het Adriaensen amazone door val een

manege Ongeval in bij Loenen

heeft ernstig persoon een 2020 (Gelderland) Loenen aan Aan in einde Loenen: een een Hierbij de Bij Vrijebergweg incident slecht plaatsgevonden. er van gewond. uit manege het raakte nieuws kwam

Bron: Horses.nl