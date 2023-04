Huifkar en paarden belanden in sloot in Berlicum

In Berlicum is gisteren een huifkar getrokken door twee paarden in een sloot beland. Vermoedelijk schrokken de paarden ergens van. De brandweer werd opgeroepen om de paarden uit te sloot te halen en dit lukte uiteindelijk met een kraan. Ook degene die op de bok van de huifkar zat, belandde in het water maar bleef verder ongedeerd.