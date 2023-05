Bij een ongeluk met een paard bij manege De Roskam in Kapel-Avezaath is dinsdagavond een man gewond geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De traumahelikopter landde aan de overkant van de weg in een weiland, maar hoefde niet te worden ingezet. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Bron: SRC / Gelderlander